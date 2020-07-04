Интернет обеспечил участие в информационном потоке практически всех жителей Земли, создав уникальные инструменты для манипулирования глобальным общественным сознанием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского Института политики Руслан Бортник

«И ситуация с ковидом — это последний пример глобального манипулирования. Понятно, что проблема есть, но информационный эффект для экономик, для политических и социальных систем от коронавируса более тяжел, нежели эффект эпидемический, причем тяжелее на порядок. Поэтому интернет стал своего рода всемирной базарной площадью, где глашатаи пытаются манипулировать общественным мнением», — считает политолог.

Руслан Бортник: Мир вступает в эпоху нового популизма и уличной демократии © Facebook, Ruslan Bortnik Руслан Бортник добавил, что пандемия используется как элемент передела мира в силу того, что государства изолированы, международные системы ослабли.

В связи с этим уровень изоляционизма, страха и неуверенности в будущем, разрушения национальных мифов, особенно в западных демократиях критично возрос.

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