Ситуация с коронавирусом не позволяет Украине в этом году принять десятки тысяч паломников-хасидов, которые обычно осенью съезжаются в Умань Черкасской области на празднование Рош-ха-Шана. Такое заявление сделал мэр этого города Александр Цебрий в своем видеообращении. Ролик был опубликован в его Facebook 3 июля

Умань — традиционное место паломничества для хасидов, которые празднуют там несколько дней еврейский Новый год — Рош-ха-Шана. Выбор места не случаен — в этом украинском городе расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана (1772-1810). Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

По словам Цебрия, в этом году приезд более 30 тыс. верующих может представлять угрозу из-за COVID-19, тем более что правительство Украины допускает вторую волну болезни именно на осень.

Мэр полагает, что паломники вряд ли будут иметь все необходимые справки об отсутствии коронавируса и соблюдать необходимую по приезде самоизоляцию.

«В сложившейся ситуации на сегодняшний день я против приезда паломников в Умань в этом году», — сказал он.

Кроме того, Цебрий решил узнать мнение горожан и своих подписчиков, устроив в своих соцсетях опрос, пускать ли хасидов в Умань в этом году или нет.