Легендарный снайпер Великой Отечественной, Герой СССР Василий Зайцев вошел в число пяти лучших стрелков в истории по версии американского издания We Are The Mighty , сообщает РИА Новости 3 июня

«Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое — сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда», — говорится в публикации о Зайцеве. Женщина-снайпер: Убийство на войне — это совсем не убийство в гражданской жизни © pinterest.ru | pinterest.ru | Перейти в фотобанк В ходе Сталинградской битвы Зайцев с 10 ноября по 17 декабря 1942 года лично ликвидировал 225 солдат и офицеров немецких войск. За этот же период он подготовил 28 снайперов. Согласно Указу президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года Зайцев получил звание Героя Советского Союза. В 1980 году Зайцев числился почетным гражданином города-героя Волгограда. Его снайперская винтовка стала экспонатом Волгоградского музея обороны города. В 1991 году он скончался.