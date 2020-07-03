«Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое — сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда», — говорится в публикации о Зайцеве.
Как уточняет агентство, Василий Зайцев родился в деревне Еленинка (Оренбургская губерния) в семье таежного охотника в 1915 году и с раннего детства постигал эту непростую науку.
В ходе Сталинградской битвы Зайцев с 10 ноября по 17 декабря 1942 года лично ликвидировал 225 солдат и офицеров немецких войск. За этот же период он подготовил 28 снайперов.
Согласно Указу президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года Зайцев получил звание Героя Советского Союза.
В 1980 году Зайцев числился почетным гражданином города-героя Волгограда. Его снайперская винтовка стала экспонатом Волгоградского музея обороны города. В 1991 году он скончался.