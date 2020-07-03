Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента невольно спародировал популярное в интернете видео о звонке бабушки в полицию. Об этом 2 июля сообщило издание «Обозреватель»

Курьез произошел между Разумковым и нардепом от «Голоса» Ярославом Железняком. Во время рассмотрения поправок к законопроекту об игорном бизнесе спикер не с первого раза смог расслышать номер поправки.

Названа повестка внеочередного заседания Верховной Рады © rada.gov.ua

Разумков переспросил номер поправки, депутат повторил, однако спикеру послышалось «189». Железняк еще раз назвал номер, во второй раз спикер услышал «165». Депутату пришлось отдельно повторить последнюю цифру в номере поправки.

Курьезный разговор между спикером и нардепом, по мнению издания, напоминает популярное в Сети видео о бабушке, которая позвонила в полицию, чтобы узнать, который час, но не смогла расслышать, из-за чего полицейскому пришлось кричать в трубку.