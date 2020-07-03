В Монголии два брата 27 и 17 лет из аймака (провинции) Ховд съели мясо сурка и заразились бубонной чумой. Об этом на днях сообщили в Минздраве страны

Юстинианова чума. Была ли эпидемия причиной «темных веков» Европы

Заболевшие братья лечатся в двух разных госпиталях провинции.

С инфицированными прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400.

Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.