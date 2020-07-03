Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в регионе карантин. Уточняется, что он начал действовать в стране с 29 июня и продлится неопределенное время.
Заболевшие братья лечатся в двух разных госпиталях провинции.
С инфицированными прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400.
Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.