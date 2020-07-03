Поскольку президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной кампании сделал ставку на президента США Дональда Трампа, и Трамп решил ему подыграть, возможное поражение Дуды во втором туре будет означать и проигрыш Трампа. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши Станислав Стремидловский в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

«Белые негры Европы». Как Польша хотела стать колониальной державой © audiovis.nac.gov.pl Рафал Тшасковский с 28,92%. Итоговая явка достигла почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. Второй тур состоится 12 июля.

Эксперт напомнил, что за четыре дня до выборов Дуда ездил в Вашингтон, где его принимал Трамп, который при этом объявил о переводе американских войск из Германии в Польшу, чем наверняка попытался подыграть Дуде перед решающим туром голосования.

«Право и справедливость» сделала ставку даже не на США, а именно на Трампа. Поэтому Дуде и его партии теперь во что бы то ни стало нужно выиграть выборы, иначе их проигрыш будет означать и проигрыш лично Трампа. А у него самого на носу президентские выборы», — отметил Стремидловский.

Политолог добавил, что против Дуды сыграли ограничения в связи с коронавирусом, которые наложило на экономику правительство, а также еще ряд ошибок властей, которыми пользовалась оппозиция.