Нацсовет по вопросам телерадиовещания Украины внепланово после карантина проверит телеканал «112 Украина» за трансляцию позитивных высказываний главы политсовета фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука о стратегии президента РФ Владимира Путина в международной политике. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 2 июля

Идеи Путина о международном сотрудничестве могут стать новым мейнстримом - Медведчук © zagittya.com.ua Владимира Путина о реальных причинах начала Второй мировой войны и стратегии международного сотрудничества.

По мнению Нацсовета, позиция Медведчука является благоприятной для российского правительства.

«Такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, представляют угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В связи с этим телеканал будет подвержен проверке в контексте «распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию».