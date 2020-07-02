Ранее Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал статью Владимира Путина о реальных причинах начала Второй мировой войны и стратегии международного сотрудничества.
По мнению Нацсовета, позиция Медведчука является благоприятной для российского правительства.
«Такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, представляют угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.
В связи с этим телеканал будет подвержен проверке в контексте «распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию».