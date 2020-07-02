Лукашенко особо отметил труд врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Он подчеркнул, что Белоруссия показала политическое здравомыслие и народную мудрость.
«Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заявил глава государства.
Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 62 424 случая коронавирусной инфекции, из которых 398 стали летальными. Белоруссия была одной из немногих стран, не объявлявших карантин и не закрывавших границы.