Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости 2 июля

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет еще месяц «барахтаться» с коронавирусом © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заявил глава государства.

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 62 424 случая коронавирусной инфекции, из которых 398 стали летальными. Белоруссия была одной из немногих стран, не объявлявших карантин и не закрывавших границы.