Международный валютный фонд (МВФ) отметил достижения Нацбанка Украины (НБУ) под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба фонда

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