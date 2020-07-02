«Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленную главой НБУ Смолием. Под его руководством в Украине были достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы.