В США впервые сложилась ситуация, когда белые молодые образованные люди живут хуже, чем поколение их родителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг, отвечая на вопрос о причинах массовых бунтов в США и Европе

Акции протеста в США начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Массовые выступления цветного населения сопровождаются сносом и осквернением монументов рабовладельцам и участникам Гражданской войны в США.

«Никогда так много людей не выходит на улицы и не выступает за какие-то ценности, если этих ценностей нет. Проблема в том, что расизм в Америке был устранен поверхностно. Кроме того, тут не обошлось без влияния экономики, потому что молодые люди, даже белые, образованные, впервые в Америке живут хуже родителей. Так что это благородная борьба по выкорчевыванию расизма в стране, а то, что они занимаются вандализмом и памятники сносят, это, конечно, дикая история», — считает собеседник издания.

По его словам, демократия не может порождать несправедливость и насилие, так как истинная демократия всегда против несправедливости и насилия.

Полностью интервью можно прочитать здесь.