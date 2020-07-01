Претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало обжалует решение территориальных комиссий, которые забраковали предоставленные им подписи за выдвижение в качестве кандидата в президенты. Об этом накануне сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Цепкало Алексея Урбана

По словам Урбана, Цепкало вскоре сделает официальное заявление по этому поводу, пока же он обсуждает дальнейший план действий со своей командой.

«Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся», — сказал пресс-секретарь.

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В них планирует принять участие и действующий глава республики Александр Лукашенко, которые баллотируется на 6 срок.