По словам Урбана, Цепкало вскоре сделает официальное заявление по этому поводу, пока же он обсуждает дальнейший план действий со своей командой.
«Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся», — сказал пресс-секретарь.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала действительными только 75 тысяч подписей, собранных в поддержку Цепкало. Необходимы порог для регистрации — 100 тысяч подписей.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В них планирует принять участие и действующий глава республики Александр Лукашенко, которые баллотируется на 6 срок.