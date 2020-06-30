Массовая драка произошла в Николаеве возле береговой линии, где расположены шашлычные и пивные. Как сообщают 30 июня «Новости N», соответствующее видео появилось накануне в одном из местных Telegram-каналов

Сезон шашлыков открыт: на Херсонщине фартук и раскаленный мангал довели до беды © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«На ролике видно, что прямо на проезжей части дерутся несколько парней, но уже в скором времени драка становится куда масштабнее. Более того, на видео можно заметить, как сразу несколько молодчиков бьют человека, который лежит на асфальте. Также среди дерущихся можно рассмотреть и девушек, которые пытались остановить участников "уличных боев"», — пишет издание.

Отмечается, что сначала в драке участвовало несколько человек, но потом к ним присоединились все клиенты местной шашлычной.