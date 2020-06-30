Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Намыв.
«На ролике видно, что прямо на проезжей части дерутся несколько парней, но уже в скором времени драка становится куда масштабнее. Более того, на видео можно заметить, как сразу несколько молодчиков бьют человека, который лежит на асфальте. Также среди дерущихся можно рассмотреть и девушек, которые пытались остановить участников "уличных боев"», — пишет издание.
Отмечается, что сначала в драке участвовало несколько человек, но потом к ним присоединились все клиенты местной шашлычной.