Совет ЕС принял 29 июня юридическое решение о продлении на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза в отношении России. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе, передает РИА Новости

Удар по экономике или уникальный шанс. Как санкции США и ЕС отразились на России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Сегодня (29 июня — ред.) Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в коммюнике.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, в Москве привыкли, что Вашингтон диктует условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы.

«Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — сказал он RT.

Изначально экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. В 2015 году Евросовет принял решение связать сроки действия ограничительных мер с полной реализацией Минских соглашений.