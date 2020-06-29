В ходе видеоконференции 19 июня Евросовет согласился продлить на очередные шесть месяцев экономический пакет санкций в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении Минских соглашений.
«Сегодня (29 июня — ред.) Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в коммюнике.
По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, в Москве привыкли, что Вашингтон диктует условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы.
«Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — сказал он RT.
Изначально экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. В 2015 году Евросовет принял решение связать сроки действия ограничительных мер с полной реализацией Минских соглашений.