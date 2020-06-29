На прошлой неделе на Украине был побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у более, чем 1 тыс. человек. Общее число заболевших в стране — более 43,2 тыс. человек. В Молдавии этот показатель равен более 16,2 тыс.
По словам украинского депутата, граничащей с Молдавией Одесской области стоит обратить внимание на рост заболеваемости коронавирусом в этой стране.
«Это же все будет двигаться в нашу сторону… Это в статистике может отразиться», — сказал Горенюк.
Он добавил, что южные районы области могут вскоре снова попасть под жесткие карантинные ограничения.