Малышева назвала лекарства, которые помогли ее пожилой матери победить коронавирус
Малышева назвала лекарства, которые помогли ее пожилой матери победить коронавирус
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
На прошлой неделе на Украине был побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у более, чем 1 тыс. человек. Общее число заболевших в стране — более 43,2 тыс. человек. В Молдавии этот показатель равен более 16,2 тыс.

По словам украинского депутата, граничащей с Молдавией Одесской области стоит обратить внимание на рост заболеваемости коронавирусом в этой стране.

«Это же все будет двигаться в нашу сторону… Это в статистике может отразиться», — сказал Горенюк.

Он добавил, что южные районы области могут вскоре снова попасть под жесткие карантинные ограничения.