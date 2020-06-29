Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Александр Горенюк, представляющий в парламенте Одесскую область, выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в соседней Молдавии. Его слова 29 июня приводит интернет-издание «Таймер»

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По словам украинского депутата, граничащей с Молдавией Одесской области стоит обратить внимание на рост заболеваемости коронавирусом в этой стране.

«Это же все будет двигаться в нашу сторону… Это в статистике может отразиться», — сказал Горенюк.

Он добавил, что южные районы области могут вскоре снова попасть под жесткие карантинные ограничения.