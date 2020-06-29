Количество нелегального оружия, имеющегося на руках у украинцев, резко увеличилось после начала боевых действий в Донбассе. Зачастую боеприпасы сбывают сами военнослужащие украинской армии с целью обогащения. Из-за этого регулярно происходят инциденты с подрывом гранат и задержанием владельцев целых арсеналов.
По информации Telegram-канала «Запорожье», отдыхающие на пляже в Кирилловке заметили мужчину, у которого при себе была граната. На место вызвали полицию.
На кадрах видно, как несколько правоохранителей повалили нарушителя на песок. В ответ он попытался оказать сопротивление и выкрикивал ругательства в адрес полицейских.