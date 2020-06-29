Полицейским в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на берегу Азовского моря пришлось прямо на пляже задерживать отдыхающего, который имел при себе гранату. Соответствующее видео появилось в YouTube 29 июня

Пьяные игры с гранатой закончились смертью для жителя Киевской области © commons.wikimedia.org, пехотинец

По информации Telegram-канала «Запорожье», отдыхающие на пляже в Кирилловке заметили мужчину, у которого при себе была граната. На место вызвали полицию.

На кадрах видно, как несколько правоохранителей повалили нарушителя на песок. В ответ он попытался оказать сопротивление и выкрикивал ругательства в адрес полицейских.