Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу пресной воды на полуостров. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости

«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу — ред.) принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — сказал Аксенов.

Владимир Джаралла о проблеме водоснабжения Крыма © Скриншот из видео Украина.ру

Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.

Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра. После воссоединения республики с Россией подача воды по нему была полностью прекращена украинской стороной.