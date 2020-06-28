«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу — ред.) принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — сказал Аксенов.
Он также отметил, что для обеспечения водой Симферополя уже построены две нитки водоводов, через которые начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки), что снизит нагрузку на водохранилища.
Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.
Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра. После воссоединения республики с Россией подача воды по нему была полностью прекращена украинской стороной.