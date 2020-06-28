Ранее президент Шовкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан не поступится своей независимостью и останется в ЕАЭС лишь в качестве наблюдателя.
«В частности, речь идет об узбекском автопроме, например. То есть это повседневная политика. А параллельно с активностью по отношению к ЕАЭС идет процесс по вступлению в ВТО. Есть активность по сотрудничеству со странами Евросоюза. Это внешняя политика Ислама Абдуганиевича Каримова — не складывать яйца в одну корзину», — указал эксперт.
По его словам, среди крупных экономических партнеров Узбекистана есть такие страны, как Малайзия, Южная Корея, с которыми Ташкент не связан какими-то интеграционными или кооперационными отношениями, предпочитая действовать в двустороннем формате.
При этом, добавил Князев, основными торговыми партнерами Узбекистана являются страны ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан, а также Китай, который свой рынок априори вряд ли широко откроют для узбекистанских товаров.