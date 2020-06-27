Супрун призвала защищать ЛГБТ, как её бабушка защищала бандеровцев

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун 27 июня на своей странице в Facebook призвала украинцев принять культуру гей-отношений

В Ровно запретили ЛГБТ-марш параллельно с мероприятиями в день рождения Бандеры © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Супрун рассказала, что на службе в церкви бабушка увидела давнего знакомого, который был с другим мужчиной и ребенком. И бабушка, которой к тому времени уже было более 90 лет, просто порадовалась за счастливую семью.

«Когда говорят, что наше общество просто не готово принять культуру гей-отношений, я вспоминаю свою бабушку. Она живет в Соединенных Штатах, но много лет своей жизни прожила в Украине. Она родилась в маленьком городке на Галичине в 20-х годах прошлого века. Во время Второй мировой войны была связной в украинском подпольном движении, который боролся против нацистов и советов. Прятала участников УПА в своем доме. Постоянно находилась под угрозой быть пойманной энкавэдистами», — написала Супрун.

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский обратил внимание на этот пост.

«То есть, прятавшая членов УПА* бабушка пойманной немцами оказаться не боялась, опасалась только советских. Я так понимаю, на этой маленькой детали, ту часть воспоминаний, в которой идет речь о борьбе с нацизмом, можно считать несущественной. Кстати, весь этот рассказ про УПА, прелюдия к предложению Уляны защищать права геев. Какая связь — понятия не имею, Уляна мастер оригинальных примеров», — сыронизировал Бужанский.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ