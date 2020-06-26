Кирилл Вышинский рассказал, что общего между протестами в США и Евромайданом в Киеве
Кирилл Вышинский рассказал, что общего между протестами в США и Евромайданом в Киеве
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
В рейтинге неправительственной организации «Репортеры без границ» за 2019 год Россия заняла 149-е место, США — 145-е, Украина оказалась на 96-м, первое место досталось Норвегии.

Экспертный опрос — это всегда опасность уйти в манипулятивный крен. Эксперты, набранные в странах Ближнего Востока, а не в Европе и США,  будут доказывать, что страны с жестким авторитарным стилем правления — самые свободные, считает Кирилл Вышинский.

По словам журналиста, «Репортеры без границ» — это авторитетная, но  абсолютно предубежденная организация среди тех, что занимаются проблемами свободы слова.

В качестве примера Вышинский привел Эстонию, которая выше России и Украины в рейтинге, хотя в 2019 году стала скандально известна тем, что принуждала больше десятка журналистов из Sputnik под угрозой уголовного преследования отказаться от сотрудничества с редакцией.

«Люди, которые там работали, выбрали Sputnik, потому что он соответствовал их представлениям о профессиональной реализации их как журналистов. Но власти Эстонии под угрозой уголовного преследования лишили их возможности выбора. За это Эстония в этом рейтинге снизила свое положение аж на один пункт», — рассказал Кирилл Вышинский.

В том, что касается свободы слова, очень много способов для манипуляции, для навешивания ярлыков, добавил собеседник издания.

Полностью интервью смотрите на сайте Украина.ру вечером 26 июня.

 

 

 

 

 

 

 

 