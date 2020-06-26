В рейтинге неправительственной организации «Репортеры без границ» за 2019 год Россия заняла 149-е место, США — 145-е, Украина оказалась на 96-м, первое место досталось Норвегии.
Экспертный опрос — это всегда опасность уйти в манипулятивный крен. Эксперты, набранные в странах Ближнего Востока, а не в Европе и США, будут доказывать, что страны с жестким авторитарным стилем правления — самые свободные, считает Кирилл Вышинский.
По словам журналиста, «Репортеры без границ» — это авторитетная, но абсолютно предубежденная организация среди тех, что занимаются проблемами свободы слова.
В качестве примера Вышинский привел Эстонию, которая выше России и Украины в рейтинге, хотя в 2019 году стала скандально известна тем, что принуждала больше десятка журналистов из Sputnik под угрозой уголовного преследования отказаться от сотрудничества с редакцией.
«Люди, которые там работали, выбрали Sputnik, потому что он соответствовал их представлениям о профессиональной реализации их как журналистов. Но власти Эстонии под угрозой уголовного преследования лишили их возможности выбора. За это Эстония в этом рейтинге снизила свое положение аж на один пункт», — рассказал Кирилл Вышинский.
В том, что касается свободы слова, очень много способов для манипуляции, для навешивания ярлыков, добавил собеседник издания.
Полностью интервью смотрите на сайте Украина.ру вечером 26 июня.