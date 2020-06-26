Правильно подобранный пул экспертов может сделать абсолютно несвободную и тоталитарную страну даже из Норвегии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель портала РИА Новости Украина, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский рассказал, что общего между протестами в США и Евромайданом в Киеве © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Экспертный опрос — это всегда опасность уйти в манипулятивный крен. Эксперты, набранные в странах Ближнего Востока, а не в Европе и США, будут доказывать, что страны с жестким авторитарным стилем правления — самые свободные, считает Кирилл Вышинский.

По словам журналиста, «Репортеры без границ» — это авторитетная, но абсолютно предубежденная организация среди тех, что занимаются проблемами свободы слова.

В качестве примера Вышинский привел Эстонию, которая выше России и Украины в рейтинге, хотя в 2019 году стала скандально известна тем, что принуждала больше десятка журналистов из Sputnik под угрозой уголовного преследования отказаться от сотрудничества с редакцией.

«Люди, которые там работали, выбрали Sputnik, потому что он соответствовал их представлениям о профессиональной реализации их как журналистов. Но власти Эстонии под угрозой уголовного преследования лишили их возможности выбора. За это Эстония в этом рейтинге снизила свое положение аж на один пункт», — рассказал Кирилл Вышинский.

В том, что касается свободы слова, очень много способов для манипуляции, для навешивания ярлыков, добавил собеседник издания.

Полностью интервью смотрите на сайте Украина.ру вечером 26 июня.