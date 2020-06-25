Решение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) является прямым посягательством на судебную независимость института и может подорвать доступ жертв к правосудию. Об этом говорится в опубликованном 25 июня заявлении независимых экспертов ООН по правам человека, передает РИА Новости

Трамп подписал указ о санкциях на фоне расследования Международным уголовным судом действий служащих США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами в Афганистане.

«Проведение такой политики со стороны США имеет единственную цель — оказать давление на институт, роль которого заключается в обеспечении правосудия в отношении преступлений геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии. Это еще один шаг в оказании давления на МУС и принуждении его должностных лиц в контексте независимых и объективных расследований и беспристрастного судебного разбирательства», — заявил спецдокладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.

Эксперты также заявили, что вмешательство в независимость МУС может также оказать негативное воздействие на правозащитников, организации гражданского общества и представителей жертв, которые могут быть лишены возможности сотрудничать с судом.

Заявление с оценкой действий США подписали 34 спецдокладчика и независимых эксперта ООН в области прав человека. Они находятся в контакте с властями США по данной ситуации.