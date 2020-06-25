Власти Украины оценили ущерб от наводнений на западе страны

Ущерб от наводнений в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины предварительно оценили в $24 миллиона

Так, ущерб в Закарпатской области глава региона Алексей Петров оценил в 125 млн гривен ($5 млн). В эту сумму вошли разрушенные дороги местного и государственного значения, а также дамбы и мосты.

На своей странице в Facebook 24 июня он подчеркнул, что пока нет информации о том, какой ущерб наводнения причинили зданиям и домохозяйствам.

На Западной Украине отменили ВНО из-за масштабного наводнения © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, о такой сумме заявил глава Ивано-Франковской обладминистрации. Речь идет о затратах на ликвидацию последствий наводнения и угроз, которые еще сохраняются.

В западных областях Украины наблюдаются масштабные подтопления из-за непогоды и паводков с 22 июня. Спасатели фиксируют многочисленные разрушения, жертвами стихии стали, по меньшей мере, три человека.

Накануне Шмыгаль посоветовал людям, проживающим в проблемных с точки зрения наводнений регионах Западной Украины, страховать свое жилье. По словам главы правительства, ситуация с паводками в западных областях остается критической, лишь в отдельных горных районах наблюдается улучшение по уровню воды. Премьер отметил, что отдельную сложность представляет ситуация с затопленной районной больницей в городе Галич, где проходят лечение заболевшие коронавирусом.