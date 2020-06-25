На Украине запущен процесс уничтожения страны, и агрессивные акции радикалов - это часть этого плана. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива, сообщается на сайте партии

Кива заявил о создании общественного движения «Патриоты – За жизнь» © скриншот с видео Hromadske.tv

«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины», — сказал Кива.

Он отметил, что через радикалов осуществляются попытки оказать давление на власти, как путем запугивания, так и физического воздействия.

Парламентарий напомнил, что 23 июня в Ровенской области было совершено нападение на депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко и выразил уверенность, что с радикалами необходимо бороться.