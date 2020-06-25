«Например, совершенно понятно, что Путин оказался на своем месте, потому что смог возродить величие России и сделать это без серьезного гражданского конфликта, путем общенационального компромисса», — сказал Ищенко.
По его мнению, Трамп тоже поставил себе задачу возродить величие Америки, но в США начались гражданские столкновения, и во что они выльются, неизвестно.
С другой стороны, лидер КНР Си Цзиньпинь достаточно уверенно проводит китайские реформы, продлил срок своих полномочий и полномочий своей команды, чтобы провести Китай через сложный геополитический период, хотя мог бы смело уйти на покой, отметил эксперт.