«Например, совершен

Ростислав Ищенко: Мир нестабилен с Крымской войны, но сейчас хуже всего США
Ростислав Ищенко: Мир нестабилен с Крымской войны, но сейчас хуже всего США
© РИА Новости, Нина Зотина
но понятно, что Путин оказался на своем месте, потому что смог возродить величие России и сделать это без серьезного гражданского конфликта, путем общенационального компромисса», — сказал Ищенко.

По его мнению, Трамп тоже поставил себе задачу возродить величие Америки, но в США начались гражданские столкновения, и во что они выльются, неизвестно. 

С другой стороны, лидер КНР Си Цзиньпинь достаточно уверенно проводит китайские реформы, продлил срок своих полномочий и полномочий своей команды, чтобы провести Китай через сложный геополитический период, хотя мог бы смело уйти на покой, отметил эксперт.

 