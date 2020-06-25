Роль личности в данном смысле является если не определяющей, то очень важной, объяснил политолог Ростислав Ищенко на примере президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в интервью Украина.ру

«Например, совершен Ростислав Ищенко: Мир нестабилен с Крымской войны, но сейчас хуже всего США © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, Трамп тоже поставил себе задачу возродить величие Америки, но в США начались гражданские столкновения, и во что они выльются, неизвестно.

С другой стороны, лидер КНР Си Цзиньпинь достаточно уверенно проводит китайские реформы, продлил срок своих полномочий и полномочий своей команды, чтобы провести Китай через сложный геополитический период, хотя мог бы смело уйти на покой, отметил эксперт.