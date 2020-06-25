На одной из аудиозаписей разговора Джо Байдена и Петра Порошенко американский политик просит не трогать Яценюка и просил повлиять на Владимира Гройсмана, который "наезжал" на «Нафтогаз».
Очевидно, что «Нафтогаз» — тщательный оберегаемый финансовый актив, который контролируют США, делает вывод собеседник издания.
«Байден продолжает быть модератором, арбитром и гарантом ряда прозападных элит в их не очень светлых и даже темных финансовых делишках, гешефтах и прочем. То есть даже после смены в США мы наблюдаем не просто внешнее управление Украиной со стороны США, а то, что функции внешнего управления Украиной берет на себя американское «глубинное государство».
На этих пленках показана полная схема того, как финансируется проамериканская политика и проамериканские политики. Для многих людей, не очень сведущих, а просто наблюдающих украинскую политику, это будет неприятная неожиданность. Но за этим может проступить какое-то прозрение, считает Вадим Карасев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.