Абсолютной экономической независимости в мире не существует. Но это не значит, что нужно отдавать управление политикой и экономикой Украины в руки ее «стратегических партнеров», считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Олег Царев: Деркач после победы Трампа хочет сам представлять США на Украине © РИА Новости, Нина Зотина - Вадим Юрьевич, чего в разоблачениях Деркача больше? Это элемент избирательной кампании в США или украинские внутриполитические разборки?

— Это элемент и конструкт предвыборной кампании в США. Именно сейчас Трампу нужно идти ва-банк, для того чтобы наверстать упущенное и преодолеть разрыв с Байденом. Трамп не из тех, кто сдается, не из тех, кто преждевременно признает поражение. Он будет идти до конца.

Поэтому пленки появились в нужный момент. Они будут появляться и дальше, где-то до середины октября. Потом это делать будет поздно. Как раз до начала сентября нужно сделать рывок и попытаться преодолеть этот разрыв. Тем более что экономика США начинает оживляться, появляются новые рабочие места. Так что рано списывать Трампа со счетов.

И, конечно же, это влияет на внутриполитическую конъюнктуру в Украине, продолжая тактику дискредитацию Порошенко как президента — резидента внешнего управления. Пленки работают на этот символический конструкт, что не сильно на данном этапе будет влиять на рейтинги Порошенко как в рост, так и в минус.

- А почему?

— В рост Порошенко это не пойдет, потому что у него есть определенный потолок сторонников, которые придерживаются западноукраинского политического нарратива, и его Порошенко обыграл в ходе президентской кампании и использует до сих пор.

Опускаться ниже 10% его рейтинг тоже не будет, потому что он сделал все, чтобы подавить бунт соседей по электоральному полю, и сами эти соседи оказались слабаками. Тот же «Голос» Вакарчука и другие националистические силы.

Эта дискредитация работает не сколько против рейтинга Порошенко, сколько на делигитимацию его режима и пятилетие Порошенко с 2014 по 2019 год. Им важно делегитимировать этот период в истории Украины.

- Насколько описываемые Деркачом схемы правдивы и могут быть интересны для правоохранителей?

— Что касается каких-то новаций и подробностей, там есть за что зацепиться соответствующим правоохранительным структурам. Но пленки незаконны. Поэтому я не вижу тут какой-то оптимистической или судебной перспективы.

Зеленскому и его структурам тоже стремно заниматься этим делом, учитывая их осторожность и нежелание попадать в эту политическую вилку между Байденом и Трампом. Никто не знает, чем закончится эта история.

- Каких последствий ждать после этой публикации?

— Из этих пленок очевидно следующее. Байден выступает неким арбитром во внутриэлитных кулуарных играх, подножках и подставах. В частности, где он просил не трогать Яценюка и просил повлиять на Гройсмана, который "наезжал" на «Нафтогаз».

Очевидно, что «Нафтогаз» — тщательный оберегаемый финансовый актив, который контролируют США. Поэтому можно сделать вывод о том, насколько эта национальная кампания национальна, а не транснациональна, и в какой степени украинская экономическая власть национальна и транснационална. Деркач актуализирует и обостряет этот вопрос.

Ну и еще один момент связан с тем, что есть звонок, который был уже после выборов Трампа, но Байден продолжает быть модератором, арбитром и гарантом ряда прозападных элит в их не очень светлых и даже темных финансовых делишках, гешефтах и прочем.

То есть даже после смены в США мы наблюдаем не просто внешнее управление Украиной со стороны США, а то, что функции внешнего управления Украиной берет на себя американское «глубинное государство».

На этих пленках показана полная схема того, как финансируется проамериканская политика и проамериканские политики. Для многих людей, не очень сведущих, а просто наблюдающих украинскую политику, это будет неприятная неожиданность. Но за этим может проступить какое-то прозрение.

Последствий будет больше политических, медийных, репутационных для тех, кто звучит на пленках, о ком говорят, кто вовлечен во все эти разоблачительные материалы. А по поводу судебных перспектив у меня есть сомнения. Насколько это будет просто и однозначно.

- А что вы думаете по поводу Деркача? Чего он хочет в этой истории и каковы его политические перспективы?

— Я не знаю, какая тут история и политические резоны. Наверное, есть не очень приятные воспоминания о пятилетке Порошенко, не всем было сладко. Главное, что это борьба за то, чтобы санировать украинскую политику, особенно в плане грантовых криптопартий.

По сути, страной реально управляет грантовая криптопартия, которую украинский народ не выбирал. Поэтому тут возникает вопрос, насколько украинский народ управляет своей страной, когда он выбирает тех или иных политиков. Или выбирает он, а управляет кто-то другой.

Поэтому вопрос внешнего финансирования и внешнего управления украинской политикой Деркач ставит. Можно по-разному к нему относиться, но проблема не в конкретных намерениях и мотивах, а в том, какие результаты это принесет в плане санирования, очищения и освобождение от финансовой зависимости от Демпартии США.

Многие из тех, кто финансируется через грантовые структуры, выступали чуть ли не моральными авторитетами и хотя и самоназначенными, но представителями гражданского общества. Образ гражданского общества на Украине, который на фоне победы одного и второго Майдана считался чуть ли не образцовым для постсоветских государств, сегодня померк и поблек.

- Что в этой ситуации может прежде всего предпринять Зеленский, чтобы восстановить финансовый и политический суверенитет Украины?

— Начинать надо с малого, хотя бы разобраться с набсоветами. Почему там столько иностранцев и почему у них такие зарплаты. Это малый шаг. Но работа должна быть последовательной. Одним взмахом топора или сабли не разрубишь этот гордиев узел. Начинать надо хотя бы с набсоветов «Нафтогаза», «Укрзализницы» и других национальных акционерных компаний с государственным участием.

Пусть там будут украинцы. Пусть государство имеет свою часть и соответствующий контроль над политикой этих государственных компаний. Почему там засилье иностранцев? Их может быть один или два, но не подавляющее большинство. Вот с этого надо начинать хотя бы.

А дальше уже нужно наметить дорожную карту и двигаться по дороге, которая может привести к большему суверенитету. Да, мы должны понимать, что абсолютной независимости и абсолютного экономического суверенитета в мире не существует. Но это не значит, что нужно отдавать экономику и политику в мутное (учитывая эти финансовые потоки и схемы) управление, даже если это «стратегические партнеры» Украины. Партнеры, но не управляющие.