Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба ведомства

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