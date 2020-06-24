«Порошенко Петр Алексеевич вызывается на 10:00 (совпадает с мск) 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном деле № 62019000000000753», — говорится в сообщении.
Уголовное дело касается возможного неправомерного влияния Порошенко на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года.
По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, экс-президент фигурирует в 17 уголовных делах.