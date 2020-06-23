Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине июня текущего года, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом 23 июня свидетельствует опрос, проведенный «Центром социальный мониторинг»

Так, социологи 10-19 июня опросили 3 037 человек во всех регионах Украины. «Слуги народа» наплевали на карантин и закатили пир в Днепре © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Оказалось, что 5-процентный барьер преодолевают: «Слуга народа» — 30,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,6%, «Европейская солидарность» — 12%, «Батькивщина» — 9,7%. Речь идет о тех респондентах, которые пошли бы на выборы и уже определились с голосом.

По сравнению с результатами выборов летом 2019 года, рейтинг «Слуги народа» снизился почти на 13%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — вырос на 5%, «Евросолидарности» — на 4%, «Батькивщины» — на 1,5%.

При этом, что касается президентской партии, которая набрала на прошлогодних выборах 43%, ее рейтинг значительно снизился — до 30,5%. И отрыв от второй по популярности партии — «Оппозиционная платформа-За жизнь» сильно сократился.