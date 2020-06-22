«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти», — сказал Лукашенко.
В качестве примера воинского долга президент привел советских солдат в Афганистане.
«Те белорусские десантники, которые одними из первых были переброшены в Афганистан, когда там началась война. Они не говорили и не думали "это не наша война", а выполняли приказ. Для нас они примеры мужества и стойкости», — сказал глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял о том, что на Белоруссию оказывается сильное влияние извне.