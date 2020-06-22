Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военнослужащим защищать суверенитет и безопасность государства, а также обеспечить «стабильность в обществе». Об этом он заявил в понедельник, 22 июня, выступая перед военнослужащими 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщает БелТА

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти», — сказал Лукашенко.

Лукашенко в положении осаждённой крепости. Эксперты о предвыборном обострении в Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Те белорусские десантники, которые одними из первых были переброшены в Афганистан, когда там началась война. Они не говорили и не думали "это не наша война", а выполняли приказ. Для нас они примеры мужества и стойкости», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял о том, что на Белоруссию оказывается сильное влияние извне.