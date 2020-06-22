«Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020 — начале 2021 года. Соответственно, предпринимаются все необходимые для этого меры. В том числе с учетом тех рисков, которые мы видим и которые также известны рынку», — сказал он.
При этом Демченко отметил, что в условиях сильного внешнего давления на проект «Газпром» ограничивает представление информации о нём.
В настоящий момент уложили порядка 94% труб от общей протяженности проекта по двум ниткам.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ), а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой трубопровода в Балтике, сразу после ввода санкций вышла из проекта, что заморозило процесс его реализации.
В начале июня в Сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», которым предлагается вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода.
Ранее Дания потребовала, чтобы суда, прокладывающие трубопровод через ее территориальные воды, были застрахованы в компании из Европейского союза.