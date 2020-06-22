Несмотря на ввод санкций против газопровода «Северный поток - 2», «Газпром» прогнозирует ввод проекта в строй в конце 2020 либо в начале 2021 года, рассказал начальник отдела по работе с инвесторами корпорации Антон Демченко

«Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020 — начале 2021 года. Соответственно, предпринимаются все необходимые для этого меры. В том числе с учетом тех рисков, которые мы видим и которые также известны рынку», — сказал он.

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В настоящий момент уложили порядка 94% труб от общей протяженности проекта по двум ниткам.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ), а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой трубопровода в Балтике, сразу после ввода санкций вышла из проекта, что заморозило процесс его реализации.

В начале июня в Сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», которым предлагается вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода.

Ранее Дания потребовала, чтобы суда, прокладывающие трубопровод через ее территориальные воды, были застрахованы в компании из Европейского союза.