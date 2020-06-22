Актер Михаил Ефремов, попавший в начале июня в аварию в центре Москвы, сел пьяным за руль, чтобы выручить друга из Украины. Об этом 22 июня в интервью «Собеседнику» рассказал адвокат актера Эльман Пашаев

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«Ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет», — подчеркнул Пашаев.

Адвокат добавил, что Ефремов не намерен «как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания».