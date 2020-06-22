Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на страну оказывается сильное давление извне – прежде всего экономическое. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства в понедельник, 22 июня

«Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — сказал Лукашенко.

Лукашенко в положении осаждённой крепости. Эксперты о предвыборном обострении в Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли», — подчеркнул Лукашенко.

Он также рассказал о желающих вернуть белорусов «под плетку» и «одеть в лапти», а также о тех, кто пытается «влезть» в дела Белоруссии.