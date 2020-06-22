«Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, самым ценным для государства является его независимость, однако за нее всегда приходится дорого платить. Он также отметил, что расслабляться не стоит и эпидемия коронавируса пройдет не скоро, так как она «кому-то на руку».
«Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли», — подчеркнул Лукашенко.
Он также рассказал о желающих вернуть белорусов «под плетку» и «одеть в лапти», а также о тех, кто пытается «влезть» в дела Белоруссии.