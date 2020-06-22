Под завалами взорвавшейся киевской многоэтажки нашли тело третьего погибшего. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины

«По состоянию на 06:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших», — говорится в сообщении. Пол и возраст погибшего не уточняется. Эксклюзивное видео с места взрыва многоэтажки в Киеве: местные говорят о теракте © Спасатели эвакуировали 23 жителя, троих людей пришлось деблокировать. Им предоставили жилье на базе местных интернатов. Киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.