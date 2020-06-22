«По состоянию на 06:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших», — говорится в сообщении.
Пол и возраст погибшего не уточняется.
В воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, из-за чего обрушились несколько этажей.
Спасатели эвакуировали 23 жителя, троих людей пришлось деблокировать. Им предоставили жилье на базе местных интернатов.
Киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.