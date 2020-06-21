В понедельник, 15 июня, о прекращении этой программы объявил глава Минобороны Японии Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок Aegis Ashore невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.
Окончательное решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы по Aegis Ashore.
Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. Но органы местного самоуправления не дали разрешения на установку Aegis Ashore из-за сомнения в их безопасности.