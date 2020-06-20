Верховная Рада внесла изменения в Кодекс по процедурам банкротства на период карантина, сообщается на сайте ВР 20 июня

За окончательное принятие законопроекта №3322 проголосовало 307 депутатов украинского парламента.

Согласно документу, на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников — юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12 марта 2020 года.

Главное Юридическое управление Верховной Рады при этом отмечает, что такое предложение не соответствует требованиям Конституции, поскольку предоставляет преимущества отдельной категории должников, нарушая принцип равенства всех субъектов права собственности перед законом.

Нарушители поневоле. Борьба ресторанов и ночных клубов Киева не с вирусом, а с карантином © AFP, Sergei SUPINSKY

Также приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, утвержденные планом санации или реструктуризации долгов должника.

Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств в указанный период не начисляются.