За окончательное принятие законопроекта №3322 проголосовало 307 депутатов украинского парламента.
Согласно документу, на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников — юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12 марта 2020 года.
Главное Юридическое управление Верховной Рады при этом отмечает, что такое предложение не соответствует требованиям Конституции, поскольку предоставляет преимущества отдельной категории должников, нарушая принцип равенства всех субъектов права собственности перед законом.
На время карантина и 90 дней после него продлевается допустимый срок обращения должника с заявлением об открытии дела о банкротстве.
Также приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, утвержденные планом санации или реструктуризации долгов должника.
Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств в указанный период не начисляются.