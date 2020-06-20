По его словам, расследование поручено Государственному бюро расследований.
«Сообщаю, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом генерального прокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа — ред.)», — указывается в опубликованном Арьевым ответе Офиса генпрокурора.
Арьев утверждает, что за Порошенко следили неизвестные на автомобилях с номерами, отсутствующими в базе автомобильных номеров Украины.