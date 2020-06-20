Депутаты Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» написали заявление в Генпрокуратуру о якобы слежке за Порошенко, ведомство открыло уголовное дело, написал нардеп от «ЕС» Владимир Арьев на своей странице в Facebook 20 июня

По его словам, расследование поручено Государственному бюро расследований. «Сообщаю, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом генерального прокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа — ред.)», — указывается в опубликованном Арьевым ответе Офиса генпрокурора. Портнов обжалует в суде закрытие уголовных дел против Порошенко © Facebook/Андрей Портнов