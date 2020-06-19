Около 100 тысяч белорусов подписали петицию с требованием освободить главного конкурента Александра Лукашенко Виктора Бабарико на предстоящих президентских выборах. Об этом 19 июня сообщает Change.org

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

«Задержание Виктора Бабарико является грубым нарушением человеческих прав в отношении самого Виктора Бабарико, а также граждан Белоруссии, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года», — говорится в петиции.

Адресатами петиции указаны белорусский президент, правительство, Комитет государственного контроля, который проводит расследование дела Белгазпромбанка, а также Верховный суд.

О задержании Бабарико и его сына Эдуарда стало известно накануне. Сейчас они содержатся в СИЗО Комитета государственной безопасности Белоруссии. Бабарико-старшего обвиняют в организации преступной схемы.