Подписавшиеся требуют освободить Бабарико из-под стражи и прекратить преследования членов его семьи, друзей, коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его в качестве кандидата на пост президента.
«Задержание Виктора Бабарико является грубым нарушением человеческих прав в отношении самого Виктора Бабарико, а также граждан Белоруссии, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года», — говорится в петиции.
Адресатами петиции указаны белорусский президент, правительство, Комитет государственного контроля, который проводит расследование дела Белгазпромбанка, а также Верховный суд.
О задержании Бабарико и его сына Эдуарда стало известно накануне. Сейчас они содержатся в СИЗО Комитета государственной безопасности Белоруссии. Бабарико-старшего обвиняют в организации преступной схемы.