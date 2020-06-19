«Что касается государственного долга. Я могу назвать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиарда гривен. А внешний — 1 триллион 83 миллиона гривен», — заявил Марченко.
В то же время, министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен. По его словам, в законе «О государственном бюджете» предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований.
На сегодняшний момент Украина, по его убеждению, выполняет все предусмотренные планы по заимствованиям из внешних и внутренних источников. Кроме того, Марченко гарантировал, что план заимствований до конца года будет выполнен.