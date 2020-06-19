Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен (около 4,3 трлн рублей). Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства. Об этом 19 июня сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

Moody's прогнозирует падение ВВП Украины © Public domain / freeimage4life

В то же время, министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен. По его словам, в законе «О государственном бюджете» предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований.

На сегодняшний момент Украина, по его убеждению, выполняет все предусмотренные планы по заимствованиям из внешних и внутренних источников. Кроме того, Марченко гарантировал, что план заимствований до конца года будет выполнен.