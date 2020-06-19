«Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причём прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и её итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан‑Францисской конференциями. Главное историческое достижение Ялты и других решений того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разногласий», — написал Путин.
Ялтинская конференция, посвященная установлению послевоенного мирового порядка, состоялась в Ливадийском дворце 4-11 февраля 1945 года при участии лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США.