Нынешний руководитель СБУ Иван Баканов одно время рассматривался на должность руководителя Офиса президента, но вместо него на этот пост был назначен Андрей Богдан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

«Американские партнеры Украины тогда рекомендовали Баканова, тем не менее влияние Коломойского было определяющим, и взяли Андрея Богдана», — рассказал собеседник издания.

Олег Царев о том, кто в окружении Зеленского работает на ЦРУ © РИА Новости, Нина Зотина

Администрацию президента он возглавлял с 25 июня 2019 года по 20 февраля 2020 года. Преемником Богдана стал Андрей Ермак.

СБУ, особенно после майдана, — это вотчина ЦРУ, где действующий президент и иностранные спецслужбы делят между собой полномочия в разных комбинациях, добавил Олег Царев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.