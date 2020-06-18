«Американские партнеры Украины тогда рекомендовали Баканова, тем не менее влияние Коломойского было определяющим, и взяли Андрея Богдана», — рассказал собеседник издания.
Андрей Богдан до назначения на должность руководителя Офиса президента был личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского.
Администрацию президента он возглавлял с 25 июня 2019 года по 20 февраля 2020 года. Преемником Богдана стал Андрей Ермак.
СБУ, особенно после майдана, — это вотчина ЦРУ, где действующий президент и иностранные спецслужбы делят между собой полномочия в разных комбинациях, добавил Олег Царев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.