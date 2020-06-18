Олег Царев, народный депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созыв, в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал о том, какие кадровые перестановки ожидают Украину в ближайшее время

- Олег Анатольевич, вы обладаете некими инсайдами. Что в ближайшее время ожидает Службу безопасности Украины? Увидим ли мы в руководстве СБУ новые лица? Рабинович: Прикрываясь коронавирусом, власть Украины готовит переворот © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

— Дело в том, что Украина — не Россия. У нас есть некая политическая элита, могут быть выборы, перевыборы, кто-то может уходить в оппозицию, но все друг друга знают, все общаются. Это важно особенно на тот случай, если ты сегодня во власти, завтра в оппозиции. Тогда те, кто сегодня в оппозиции, будут тебе помогать. Поэтому кадровые назначения и тенденции, как правило, известны. Это в России выходит Владимир Владимирович, и никто не знает, кого он назначит премьер-министром, даже ближайшее окружение. На Украине все по-другому.

Служба безопасности всех волнует — это серьезный орган. Силовая структура, которая точно поддерживает президента. Ее руководитель Иван Баканов одно время рассматривался на должность руководителя Офиса президента, но Андрей Богдан передавил. Американские партнеры Украины тогда рекомендовали Баканова, тем не менее влияние Коломойского было определяющим, и взяли Андрея Богдана. СБУ, особенно после майдана, — это вотчина ЦРУ. Действующий президент и иностранные спецслужбы делят между собой полномочия в разных комбинациях. Чтобы понять, насколько влияние ЦРУ на СБУ велико, достаточно посмотреть, где сейчас находятся Андрей Петров, Валерий Кондратюк, Валентин Наливайченко. Петров назначен губернатором Закарпатской области, а это граница, контрабандные потоки, очень хорошее место. Ему там хорошо с финансовой точки зрения. Кондратюк был руководителем контрразведки, потом перешел в администрацию президента и курировал операции против Крыма и Республик. Многие лидеры ЛДНР были убиты по его непосредственной команде. Кондратюк после ухода Порошенко некоторое время находился в тени и сейчас возвращает свое влияние. В начале июня он назначен начальником службы внешней разведки Украины. Очевидно, это люди, которые напрямую работают на ЦРУ. Президент оскорбил. Мэр Черкасс подаёт на Зеленского в суд за «бандитизм» © Facebook, Анатолій Бондаренко

На Зеленского сейчас сильно давят США, как раз чтобы руководителем службы безопасности назначили Валентина Наливайченко. Многие помнят, как тяжело было Порошенко уволить Наливайченко, когда после майдана он возглавлял Cлужбу безопасности. СБУ отличается от ФСБ. СБУ — это глаза и уши действующей власти. А ФСБ — это не только глаза и уши, это еще очень длинные руки и острые зубы. Всегда власть на Украине использовала СБУ, чтобы следить за своими политическими конкурентами, мониторить бизнес-информацию (наружка, прослушка и все остальное). Начальник Cлужбы безопасности Украины, какой бы президент ни был, каждый день кладет ему на стол папочку, где собрана самая важная информация о том, что СБУ отследила накануне. Так вот Порошенко обнаружил, что эту папочку Наливайченко сначала относит в посольство США, а только потом ему. Причем папочка, которую он носил в посольство США, была гораздо толще. Там содержалась информация обо всех коррупционных делах самого Порошенко, наблюдения за его бизнес-партнерами. Конечно же, Порошенко это не нравилось. Так, как свои могут следить, так чужие не уследят.

Он предпринимал не одну попытку снять Наливайченко, каждый раз ему мешали США. В конце концов, он поставил близкого себе Василия Грицака на должность руководителя СБУ, при этом отдал контрразведку, то есть деятельность, связанную с Россией, ЛДНР, Крымом, напрямую под управление США. Тогда эту должность занял Кондратюк. Потом он перешел в администрацию президента и стал курировать смычку между спецвойсками ГРУ и контрразведкой, а на должность руководителя контрразведки встал Петров. Если все-таки американцы продавят СБУ под себя, Зеленский лишится единственного силового органа, который способен его защищать. Конечно, МВД и Аваков — махина по сравнению с СБУ. Там людей в сотни раз больше. Но СБУ способна проводить точечные операции, поэтому для Зеленского лишиться СБУ — значит окончательно потерять власть в стране. Страсти вокруг СБУ. Кто и зачем прослушивал главу спецслужбы Баканова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Баканов не носит папочки в посольство США и этим не устраивает американцев?

— Да, Баканов не носит папочки в посольство США, хотя плодотворно с ним сотрудничает. Он тоже проводит встречи с американскими спецслужбами, где обсуждает вопрос экстрадиции Коломойского и многое другое. Грицак при всем том, что это был человек Порошенко, более десятка раз посещал США и летал в офис ЦРУ, где совместно разрабатывались какие-то планы, но все равно это был человек Порошенко.

- Но Зеленский же не самоубийца. Он будет сопротивляться увольнению Баканова. В таком случае как будут действовать американские партнеры?

— Будут продолжать оказывать давление. Вопрос серьезно обсуждается, это не просто слухи. Обсуждают место, куда отправят Баканова в случае отставки. Возможно, он станет руководителем Совета нацбезопасности и обороны Украины. Туда отправляют всех отставников, вроде как должность есть, но реальные полномочия невысокие. Из ожидаемых кадровых перестановок в СБУ — назначение на должность первого зама СБУ начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления. Очень влиятельная должность. Туда хотят назначить Андрея Наумова. Сегодня он начальник службы внутренней безопасности СБУ. Сейчас в должности первого зама находится Василий Малюк. Его хотят отправить в Днепропетровскую область. Там очень много сильных игроков — Коломойский, Корбан, Филатов, Пинчук. Все они не шагают в ногу с администрацией президента. Поэтому хотят усилить это направление. Надеются, что Малюк справится, но указа пока еще нет. Шутить и обещать. Что за год показал Зеленский Украине © AFP, Fabrice COFFRINI

- Могут ли назначить Владислава Бухарева?

— Бухарев — друг и Зеленского, и Шефира, как и Баканов. Но Зеленский и Шефир от Баканова хотят большего и пока это получить не могут. Бухарев обладает гораздо большим опытом, и поэтому Шефир активно продвигает его на должность начальника СБУ. Посмотрим, кто передавит, американцы с Наливайченко или Шефир с Бухаревым.

- Какие перестановки ожидаются в МВД? Удержится ли Аваков на своем посту?

— Авакова сковырнуть очень сложно. Кто-то пошутил, что если будет Армагеддон, на Земле останутся только тараканы и Аваков. Он столько пересидел президентов и правительств! Сегодня против Авакова работает команда Сороса. Она, кстати, работает против Коломойского. Считается, что Коломойский с Аваковым партнеры, и митинги, которые проходят на улицах Киева против Авакова, организованы Соросом. Он давит на Зеленского, чтобы убрать Авакова. Ну и Зеленский понимает, что в случае изменения ситуации лучший кандидат на роль диктатора — это Аваков. У него есть радикалы, силовики, он способен взять в стране власть. Сегодня он является не первым, но и не вторым лидером на Украине. Власть у него достаточно высокая, хоть и должность скромная. Он скопил серьезный финансовый ресурс, у него есть контрабандные потоки, нелегальные бизнесы, игорный бизнес, рейдерские захваты. Сейчас он формирует земельный пул в расчете, что зайдут иностранцы и он потом перепродаст. У него связи с французской и американской разведками, он контактирует с Макроном и чувствует себя уверенно, поэтому сковырнуть его будет непросто. Его планируют убирать вместе с кабмином. Шмыгаль очень слабый, его планируют отправлять в отставку осенью, и Авакова отправят вместе с ним. Попадет ли он в следующий кабмин — посмотрим.

- Кто может занять пост главы МВД вместо Авакова?

— Посмотрим. Осень придет через три месяца. Для Украины это чудовищно большой срок. За это время упадет рейтинг президента, снизится в очередной раз уровень жизни и остановится еще много предприятий, упадет уровень производства. Народятся новые политические силы. Тайная полиция Авакова. Зачем в МВД Украины создано собственное СБУ © пресс-служба А.Авакова

Кстати, у Ермака тоже плохие дела. Он стал руководителем Офиса президента на той волне, что Зеленский обещал мир на Донбассе, и Ермак должен был это обеспечить. Насколько я знаю, он действительно пытался выполнить Минские соглашения. Но Сорос — противник Минских соглашений, и Ермак категорически его не устраивает. Ряд провалов, связанных с выполнением Минских соглашений, конфликты с окружением Зеленского привели к тому, что у него сейчас нет сил проводить какие-то рискованные действия. Если он будет что-то делать по Минским соглашениям, выйдут радикалы, его обвинят в предательстве и так далее. Он сейчас сосредоточен только на том, чтобы остаться в должности. На замену ему сейчас рассматривается Сергей Шефир.

- Шефир в качестве главы Офиса президента устраивает Сороса, на ваш взгляд?

— Не знаю, посмотрим. Я думаю, что сейчас Минские соглашения уйдут с повестки дня. Зеленский ставит на местные выборы. Он хочет провести закон о референдуме, сместить акценты, убрать Минские соглашения из политической повестки. Они будут говорить о том, что они молодцы — провели закон о референдуме и что-то еще, но Минских соглашений уже не будет в повестке, и таких задач перед Офисом президента не будет. Руководителям ЛДНР надо думать о том, каким образом поднять уровень жизни, восстановить производство, наладить мирную жизнь, потому что решение вопроса Республик будет отложено. Им надо смотреть в сторону России и перестать смотреть в сторону Украины.

- Как на местных выборах себя проявит оппозиция, например, «Оппозиционная платформа — За жизнь»?

— Рейтинг «Оппозиционной платформы» не растет, к сожалению. За последние полгода очень ярко себя проявили Ренат Кузьмин, Елена Лукаш, Андрей Портнов. Некоторое время для поднятия рейтинга рассматривались разные шаги, вплоть до смены лидера. Виктор Медведчук должен остаться как самая тяжелая фигура оппозиционной платформы, но лицом оппозиционной платформы рассматривали разные кандидатуры — Лукаш, Портнов. Насколько я знаю, у Портнова сейчас больше шансов стать лицом ОПЗЖ. Вполне возможно, что мы увидим некий ребрендинг этой партии. «Принять реальную Украину». Медведчук назвал три вызова, с которыми не справляется Зеленский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Сейчас Вакарчук ушел из политики, кто может занять его место, и какое вообще политическое будущее у партии «Голос»?

— «Голоса», конечно же, сейчас будут уходить к Порошенко. Но Запад не устраивает фигура Порошенко как единственного монополиста на радикальном политическом поле Украины. Запускаются альтернативы. Мы видим сейчас и Стерненко, и другие проекты. Будем смотреть. Когда заключалось соглашение между Офисом президента и Порошенко о том, что Порошенко поддержит рынок земли и еще ряд голосований, на которых его партия дала голоса, договорились о том, что подозрение ему все-таки будет вручено, но по уголовному делу, которое не имеет перспектив. И мы видим, что время, которое было выбрано для вручения подозрения, — это время, когда опубликовали меморандум с МВФ. Надо было переключить повестку и внимание людей. Ведь за подписание этого меморандума можно возбуждать уголовные дела против Зеленского и премьера за сдачу интересов Родины. Там вещи, которые прямо противоречат конституции. Парад уголовных дел нужен был, чтобы отвлечь внимание. Долгосрочные перспективы Порошенко не очень хорошие. Да, он жесткий боец, но он болен сахарным диабетом, зависимости у него всевозможные, психика не выдерживает. Он не продержится долго.

- Какие могут быть кадровые изменения в Нацбанке Украины после принятия закона о банковской системе?

— Нацбанк — это вотчина Сороса. Порошенко, Янукович, команда Сороса очень хорошо зарабатывают на облигациях внутреннего госзайма. Для этого нужно иметь под контролем два ведомства: Минфин и Нацбанк. Минфин — чтобы выпускать облигации, Нацбанк — чтобы поддержать курс и понимать, когда он будет расти, когда падать. На разнице курсов получается очень большая премия. Для иностранцев деньги ничего не стоят, а Украина платит очень приличную премию. Для Сороса это очень хорошая кормушка, как бы налог для Сороса с Украины. Хотел бы попасть на должность премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Ринат Ахметов в начале карьеры Яценюка его поддерживал, выплачивал ему приличную сумму денег на поддержание штанов, и сейчас Яценюк в этом не нуждается. Он миллиардер, купил более десятка домов в Майами, сдает их в аренду, но все равно очень хотел бы вернуться на Украину. Его попробовали вернуть на должность премьер-министра, но помешали телеграм-каналы, куда слили компромат на него. Поэтому Яценюк премьером не стал. Теперь он хочет попасть на должность руководителя Нацбанка. Тогда за год он будет зарабатывать до 5 млрд долларов. После принятия закона, о котором вы говорили, Нацбанк оказался выведен из-под контроля президента, премьер-министра, силовых структур. Против него нельзя возбуждать уголовные дела, нельзя с ним судиться. Это теперь такой удивительный орган, который напрямую подчинен Соросу и МВФ, но не Украине. И, конечно, Яценюк хочет туда попасть. МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru

- Не будет ли у Зеленского проблем с его собственным народом, если главой Нацбанка станет Яценюк, а главой СБУ Наливайченко?

— Кто назначил президентом Порошенко?— Байден. Его что, выбрали на выборах? Нет, выборы потом просто легализовали выбор Байдена. В Австрии проходила встреча: Фирташ, Кличко, Порошенко, Левочкин. Тогда уговаривали Кличко, у которого был гораздо больший рейтинг, чем у Порошенко, снять свою кандидатуру с выборов, потому что Байден, поговорив с Кличко и с Порошенко, выбрал Порошенко. А ведь весь майдан считал, что Кличко будет президентом. Я имел доступ к той папочке, которая ложилась на стол Януковичу ежедневно во время майдана. Я читал стенограммы закрытых совещаний, в которых участвовали Кличко, Тягнибок, Яценюк. И знаете, кто требовал больше всего крови? Кличко! Он считал, что уже почти президент, надо только захватить власть. А Яценюк был против решительных мер. Он говорил, давайте попросим наших зарубежных партнеров, давайте не рисковать. Тягнибок был самым миролюбивым, поскольку его все устраивало. Если бы Янукович остался у власти, он был бы во всех парламентах, как коммунисты в Госдуме РФ. Поэтому выбирает не народ Украины, наши кандидаты больше боятся президентов США. Когда они будут бояться людей и люди будут реально их выбирать, тогда будет суверенитет. А сейчас все президенты прогибаются под США.