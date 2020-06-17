Являясь страной-участницей Организации Договора о коллективной безопасности, Россия укрепляет потенциал своей военной базы в Таджикистане для повышения безопасности южных рубежей ОДКБ. Об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Минобороны хочет создать военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке и Мариуполе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказала Захарова.

Она назвала укрепление потенциала российской военной базы в Таджикистане важным условием повышения безопасности южных рубежей ОДКБ.

По словам Захаровой, Москва «не считает, что вывод американских войск (из Афганистана — ред.) чреват ростом угроз для государств Центральной Азии».

«Скорее, присутствие контингентов США и НАТО является раздражителем для вооруженной оппозиции и препятствием для стабилизации обстановки в стране», — отметила она.

Кроме того, Захарова указала, что ОДКБ готова к любому сценарию развития военно-политической обстановки в Афганистане.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.