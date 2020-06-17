«В рамках ОДКБ реализуется перечень мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Также прорабатываются меры по усилению разведки за перемещением боевиков, мониторингу наиболее опасных направлений», — сказала Захарова.
Она назвала укрепление потенциала российской военной базы в Таджикистане важным условием повышения безопасности южных рубежей ОДКБ.
По словам Захаровой, Москва «не считает, что вывод американских войск (из Афганистана — ред.) чреват ростом угроз для государств Центральной Азии».
«Скорее, присутствие контингентов США и НАТО является раздражителем для вооруженной оппозиции и препятствием для стабилизации обстановки в стране», — отметила она.
Кроме того, Захарова указала, что ОДКБ готова к любому сценарию развития военно-политической обстановки в Афганистане.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.