Правительство Польши с 17 июня ограничило международное авиасообщение в стране и в связи с распоряжением, рейсы из Киева отменены. Об этом 17 июня передает Avianews

Украинцы могут не спешить собирать чемоданы в Грецию © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«17 июня Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне", — говорится в сообщении.

Вероятно, рейсы с Украины в Польшу не будут совершаться до 30 июня. Такую рекомендацию, в частности, ранее сделала Еврокомиссия.