Украинцы могут не спешить собирать чемоданы в Грецию
Украинцы могут не спешить собирать чемоданы в Грецию
© РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. Отдельно указано, что также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии. 

«17 июня Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне", — говорится в сообщении.

Вероятно, рейсы с Украины в Польшу не будут совершаться до 30 июня. Такую рекомендацию, в частности, ранее сделала Еврокомиссия.    