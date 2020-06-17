Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. Отдельно указано, что также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.
«17 июня Wizz Air отменил рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне", — говорится в сообщении.
Вероятно, рейсы с Украины в Польшу не будут совершаться до 30 июня. Такую рекомендацию, в частности, ранее сделала Еврокомиссия.