Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто поддерживает убийцу-неонациста Сергея Стерненко

Михаил Погребинский: Теперь противники Зеленского в любой момент могут его арестовать и выслать в Оман © РИА Новости, Владимир Трефилов Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука, а также посольство США и фонд Джорджа Сороса, отметил эксперт.

«Украинские националисты — это отряд, который поддерживается американцами как оппонент русскому влиянию, соответственно, и американское посольство, Сорос и так далее — там же бегает эта сумасшедшая Ульяна Супрун на митинги в поддержку Стерненко», — добавил он.

Погребинский также отметил, что из украинских политиков радикалов поддерживают также депутаты парламентской группы «Солидарность» и даже некоторые представители президентской партии «Слуга народа».