Убившего в Одессе человека ударом ножа в спину Стерненко поддерживают украинские политические партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука, а также посольство США и фонд Джорджа Сороса, отметил эксперт.
«Украинские националисты — это отряд, который поддерживается американцами как оппонент русскому влиянию, соответственно, и американское посольство, Сорос и так далее — там же бегает эта сумасшедшая Ульяна Супрун на митинги в поддержку Стерненко», — добавил он.
Погребинский также отметил, что из украинских политиков радикалов поддерживают также депутаты парламентской группы «Солидарность» и даже некоторые представители президентской партии «Слуга народа».