Акции протеста в США, которые переросли в массовые погромы, начались после того, как в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб темнокожий Джордж Флойд. Протесты под антирасистскими лозунгами проходят и в странах Европы.
«Власть и ее авторитет и авторитет государства, который и так размыт в Америке, станет еще ниже. Продолжение подобных тенденций резко ослабит США и их влияние в мире. Если Трамп сможет силой и авторитетом навести порядок, то его шансы увеличатся», — считает Яков Кедми.
Больше всего в результате пандемии выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи. Это, по словам Якова Кедми, Китай и Россия.
Полностью интервью можно прочитать здесь.