Массовые протесты в США рано или поздно утихнут, однако нанесут сильный удар по авторитету властей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher Джордж Флойд. Протесты под антирасистскими лозунгами проходят и в странах Европы.

«Власть и ее авторитет и авторитет государства, который и так размыт в Америке, станет еще ниже. Продолжение подобных тенденций резко ослабит США и их влияние в мире. Если Трамп сможет силой и авторитетом навести порядок, то его шансы увеличатся», — считает Яков Кедми.

Больше всего в результате пандемии выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи. Это, по словам Якова Кедми, Китай и Россия.

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