Массовые беспорядки в США рано или поздно утихнут, но авторитет государства, который и так размыт в этой стране, станет еще ниже, считает израильский военно-политический аналитик Яков Кедми

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина - Яков Иосифович, массовые протесты сейчас происходят не только в США, и они совпали с отменой карантинных мер. Случайно ли это совпадение и чем вы объясняете высокий уровень агрессии и массовость этих выступлений?

— Совпадение случайно. Но и ситуация с "короной" показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи.

Слабость властей приводит к новым попыткам различных групп, в особенности милитантных, хотя и не многочисленных, на фоне слабости власти и потери ей авторитета предпринимать шаги к дестабилизации политической обстановки и расшатыванию общественного порядка.

Поэтому эти группы и используют расовую напряженность в своих целях. В отличие от прошлых волнений в этих странах, сегодня власти менее авторитетны и решительны.

- Чем, на ваш взгляд, завершатся беспорядки в США и как вы оцениваете политические перспективы Трампа?

— В США они утихнут рано или поздно. Но власть и ее авторитет и авторитет государства, который и так размыт в Америке, станет еще ниже. Продолжение подобных тенденций резко ослабит США и их влияние в мире. Если Трамп сможет силой и авторитетом навести порядок, то его шансы увеличатся.

- Какие силы и какие государства больше всего выиграли в результате пандемии?

— Те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи. Это, прежде всего, Китай и Россия.

- Какие главные уроки, как вам кажется, преподала пандемия миру и усвоит ли их человечество?

— Мир никогда ничему не смог научиться. Возможно, власти той или другой страны смогут сделать правильные выводы из ситуации. Но в большинстве стран нет прямой преемственности власти, и новые власти, заботящиеся о своих политических и частных интересах, не смогут сделать правильные выводы. Они просто свалят всю вину на предыдущих.

- Уменьшает или увеличивает сегодняшняя ситуация шансы России восстановить свои геополитические позиции?

— Если посмотреть в перспективе пяти или десяти лет, то сегодня относительная и абсолютная сила России во всех аспектах и ее влияние больше. И тенденция продолжается, особенно на фоне ослабления США и стран Западной Европы и координации между ними.