Трудовые коллективы предприятий-производителей снеков обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от попытки рейдерского захвата. Об этом 16 июня сообщает «Антикор»

В Киеве поймали банду рейдеров во главе с иностранцем © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«На прошлой неделе предприниматели узнали, что на завод наложен арест решением Заречного районного суда города Сумы (судья Капкин А.Б.). Дело, по которому вынесено соответствующее решение — не имеет никакого отношения к собственнику производственных помещений — ООО "Волана", и касается обвинений физического лица в "покушении на изменение границ государственной границы Украины"», — говорится в сообщении.

По мнению представителей производителей, таким образом реализуется преступная схема по завладению их имуществом, и исполнители этой схемы — сотрудники сумской прокуратуры и СБУ, которые и включили имущество предприятия в дело, которое годами не расследовалось в Сумской области. Теперь имущество должно быть передано во временное управление новым владельцам, что поставит под угрозу рабочие места сотен сотрудников.

Работники предприятия уже сейчас выходят на акции протеста и готовы защищать свое право на труд от преступных посягательств. Представители трудовых коллективов просят президента Украины предоставить соответствующие поручения, прекратить рейдерство и дать предприятиям спокойно работать и платить налоги.