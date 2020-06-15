Ранее Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. При этом адвокат американца заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
По словам Тарасова, в законе нет конвенции именно об обмене заключенными. Есть конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц, которая подразумевает запрос либо со стороны самого заключенного, либо государства, чьим гражданином он является, о том, чтобы осужденный отбывал наказание на родине.
«Теоретически возможно помилование, чтобы [президента США] Дональд Трамп помиловал российских граждан, а [президент РФ] Владимир Путин — Пола Уилана. Но на практике институт помилования в США — это очень громоздкий механизм. Это вряд ли будет сделано росчерком пера, существует целая комиссия существует», — пояснил адвокат.
Он отметил, что если Бут и Ярошенко пожелают запросить возврата в Россию по конвенции о переводе осужденных лиц, то защита окажет всестороннюю поддержку для претворения этого запроса в жизнь. По его словам, процесс может занять до трех месяцев.
При этом Тарасов подчеркнул, что Ярошенко ранее уже трижды запрашивал перевода в Россию по этой конвенции, а Бут дважды. Во всех случаях США ответили отказом.
Тем временем семья Уилана не хочет просить о его обмене и считает, что власти США тоже не заинтересованы в этом.
«Это не значит, что мы готовы обменять Пола… Нет никаких свидетельств того, что правительство США заинтересовано в обмене. Да и с чего бы им это делать? Пол — турист, а не контрабандист наркотиков или торговец оружием», — завил брат Пола Дэвид Уилан.
Он заявил, что семья осужденного надеется на шаги правительства США, которые позволят быстро вернуть его домой, и продолжит работать с членами Конгресса и Госдепартамента, чтобы отстаивать его свободу.