Защита россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, готова помочь в направлении очередного запроса на их перевод в Россию на фоне приговора американцу Полу Уилану, но сначала об этом должны договориться два государства. Об этом адвокат россиян Алексей Тарасов сказал РИА Новости 15 июня

Американец Уилан приговорен в России к 16 годам заключения за шпионаж © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.

По словам Тарасова, в законе нет конвенции именно об обмене заключенными. Есть конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц, которая подразумевает запрос либо со стороны самого заключенного, либо государства, чьим гражданином он является, о том, чтобы осужденный отбывал наказание на родине.

«Теоретически возможно помилование, чтобы [президента США] Дональд Трамп помиловал российских граждан, а [президент РФ] Владимир Путин — Пола Уилана. Но на практике институт помилования в США — это очень громоздкий механизм. Это вряд ли будет сделано росчерком пера, существует целая комиссия существует», — пояснил адвокат.

Он отметил, что если Бут и Ярошенко пожелают запросить возврата в Россию по конвенции о переводе осужденных лиц, то защита окажет всестороннюю поддержку для претворения этого запроса в жизнь. По его словам, процесс может занять до трех месяцев.

При этом Тарасов подчеркнул, что Ярошенко ранее уже трижды запрашивал перевода в Россию по этой конвенции, а Бут дважды. Во всех случаях США ответили отказом.

Тем временем семья Уилана не хочет просить о его обмене и считает, что власти США тоже не заинтересованы в этом.

«Это не значит, что мы готовы обменять Пола… Нет никаких свидетельств того, что правительство США заинтересовано в обмене. Да и с чего бы им это делать? Пол — турист, а не контрабандист наркотиков или торговец оружием», — завил брат Пола Дэвид Уилан.

Он заявил, что семья осужденного надеется на шаги правительства США, которые позволят быстро вернуть его домой, и продолжит работать с членами Конгресса и Госдепартамента, чтобы отстаивать его свободу.