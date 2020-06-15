Линчевский говорит, что в мировой практике есть пациенты с проникающими ранениями сердца, которые могли еще долго двигаться и говорить «довольно активно». Он намекнул, что убитый Иван Кузнецов мог пробежать сто метров после удара ножом от Стерненко.
Следствие же утверждает, что Стерненко догнал Кузнецова и потом ударил его ножом в сердце. Также Линчевский указал, что Кузнецов потерял не так много крови вследствие удара от Стерненко.
Прокурор спросил зама Супрун, сколько пациентов рассказывали ему о том, как они бегали после ножевого ранения сердца. На этот вопрос он ответить не смог. Линчевский также не смог вспомнить, делал ли он когда-либо экспертные выводы по колото-резаным травмам сердца.
Стерненко подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова в 2018 году. Сам Стерненко заявляет о самообороне. При этом, по данным украинских СМИ, у Кузнецова и его товарища Александра Исайкула не было с собой оружия. По данным СБУ, Стерненко зарезал Кузнецова, когда догонял того.
* Деятельность организации запрещена в РФ