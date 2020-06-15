Во время суда по делу бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко как свидетель со стороны защиты выступает Александр Линчевский, бывший заместитель и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которого вызвали в суд в качестве специалиста по ранениям. Трансляция заседания ведется 15 июня на YouTube-канале судебной власти Украины

Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко Иван Кузнецов мог пробежать сто метров после удара ножом от Стерненко.

Следствие же утверждает, что Стерненко догнал Кузнецова и потом ударил его ножом в сердце. Также Линчевский указал, что Кузнецов потерял не так много крови вследствие удара от Стерненко.

Прокурор спросил зама Супрун, сколько пациентов рассказывали ему о том, как они бегали после ножевого ранения сердца. На этот вопрос он ответить не смог. Линчевский также не смог вспомнить, делал ли он когда-либо экспертные выводы по колото-резаным травмам сердца.

Стерненко подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова в 2018 году. Сам Стерненко заявляет о самообороне. При этом, по данным украинских СМИ, у Кузнецова и его товарища Александра Исайкула не было с собой оружия. По данным СБУ, Стерненко зарезал Кузнецова, когда догонял того.

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