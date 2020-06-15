«А кто же сбил?» — обратился Стерненко к Зеленскому.
Националист также прокомментировал ситуацию у себя в Telegram-канале.
«Президент опять не знает, кто же напал на Украину. Он пишет слова соболезнования о гибели 49 наших военных 6 лет назад. Их на самолете Ил-76 сбили российские оккупационные войска. Но Зеленский об этом не говорит. Вообще не упоминает оккупантов. И добавляет "не имеем права забыть". Но он уже забыл. Забыл, что Россия — враг. Забыл, что Россия — оккупант. Забыл, какого государства он президент», — написал он.
Сергей Стерненко — бывший лидер одесского «Правого сектора»*, ныне живет в Киеве, возглавляет свою организацию, участвует в политических акциях. В эти дни Шевченковский районный суд украинской столицы рассматривает меру пресечения для Стерненко, который обвиняется в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.
* Деятельность организации запрещена в РФ