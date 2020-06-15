Активист Сергей Стерненко просит президента Владимира Зеленского назвать виновных в гибели 40 украинских военных на борту Ил-76, сбитого в ночь с 13 на 14 июня 2014 г. вблизи Луганска. Об этом он написал под сообщением главы государства от 15 июня на его странице в Facebook, в котором Зеленский призывает не забывать павших героев

«А кто же сбил?» — обратился Стерненко к Зеленскому.

Националист также прокомментировал ситуацию у себя в Telegram-канале. Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

«Президент опять не знает, кто же напал на Украину. Он пишет слова соболезнования о гибели 49 наших военных 6 лет назад. Их на самолете Ил-76 сбили российские оккупационные войска. Но Зеленский об этом не говорит. Вообще не упоминает оккупантов. И добавляет "не имеем права забыть". Но он уже забыл. Забыл, что Россия — враг. Забыл, что Россия — оккупант. Забыл, какого государства он президент», — написал он.

Сергей Стерненко — бывший лидер одесского «Правого сектора»*, ныне живет в Киеве, возглавляет свою организацию, участвует в политических акциях. В эти дни Шевченковский районный суд украинской столицы рассматривает меру пресечения для Стерненко, который обвиняется в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.

* Деятельность организации запрещена в РФ