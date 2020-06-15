Нацбанк (ЦБ) Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба регулятора

Никто кроме. Лукашенко и три взгляда на конфликт вокруг Белгазпромбанка © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 года №192 принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком… Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Ермакова Надежда Андреевна», — говорится в материале пресс-службы.

Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

В минувший четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико, прошел обыск, были возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле «процессуального статуса не имеет».

Между тем председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.